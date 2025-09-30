Бернардески о Месси и Роналду: «Лео кажется богоподобным, у него неземная аура. Криштиану совершил революцию – благодаря ему спортсмены уделяют внимание каждой детали подготовки»

Федерико Бернардески сопоставил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Полузащитник «Болоньи» играл с португальцем в «Ювентусе», а с аргентинцем пересекся в МЛС , где Месси играет за «Интер Майми», а Бернардески выступал за «Торонто».

«Это два разных мира. Как и Криштиану, Месси сложно понять как игрока.

Но они противоположности. Месси притягивает взгляд, он делает вещи, которые кажутся нереальными, от него исходит неземная аура.

Криштиану отличает другое: он совершил революцию в футболе и спорте в целом. Месси, как и Марадона, кажется богоподобным. Но благодаря Криштиану сегодня спортсмены уделяют внимание каждой детали своей подготовки», – сказал Бернардески.