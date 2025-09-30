Бернардески о Месси и Роналду: «Лео кажется богоподобным, у него неземная аура. Криштиану совершил революцию – благодаря ему спортсмены уделяют внимание каждой детали подготовки»
Федерико Бернардески сопоставил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Полузащитник «Болоньи» играл с португальцем в «Ювентусе», а с аргентинцем пересекся в МЛС, где Месси играет за «Интер Майми», а Бернардески выступал за «Торонто».
«Это два разных мира. Как и Криштиану, Месси сложно понять как игрока.
Но они противоположности. Месси притягивает взгляд, он делает вещи, которые кажутся нереальными, от него исходит неземная аура.
Криштиану отличает другое: он совершил революцию в футболе и спорте в целом. Месси, как и Марадона, кажется богоподобным. Но благодаря Криштиану сегодня спортсмены уделяют внимание каждой детали своей подготовки», – сказал Бернардески.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости