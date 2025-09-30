Ханси Флик: «Не нравится история с тем, что Ямаль «супер-супер». Для следующего уровня таланта недостаточно, нужны усилия. Дело не только в игре с мячом, но и в игре в защите»

Ханси Флик заявил, что Ямалю нужно много работать для выхода на новый уровень.

«Мне не нравится вся эта история с тем, что Ямаль «супер-супер». Он исключительный игрок, но в команде есть и другие исключительные игроки.

Ему 18 лет, и ему тоже нужно быть сосредоточенным и прикладывать максимум усилий. Чтобы подняться на следующий уровень, на одну-две ступени выше, нужно приложить усилия. Одного таланта недостаточно.

Дело не только в игре с мячом, но и в игре в защите. Это то, что нам нужно от всех игроков, а не только от него. С мячом он очень хорош, это имеет решающее значение», – заявил тренер «Барселоны».