Тренер «Сосьедада» о Ямале: «Лучший игрок в мире, он каждый день это доказывает. Присутствие Ламина на поле – всегда угроза»
Главный тренер «Сосьедада» считает Ламина Ямаля лучшим футболистом мира.
Клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Барселоне» в матче седьмого тура Ла Лиги (1:2). Ямаль вышел на поле на 58-й минуте и сделал голевую передачу на победный мяч.
«Его присутствие на поле всегда представляет угрозу. Ламин каждый день доказывает, что является лучшим игроком в мире.
За ним приятно наблюдать, и он играет решающую роль в матчах», – сказал главный тренер «Сосьедада» Серхио Франсиско.
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости