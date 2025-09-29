Тренер «Сосьедада» о Ямале: «Лучший игрок в мире, он каждый день это доказывает. Присутствие Ламина на поле – всегда угроза»

Главный тренер «Сосьедада» считает Ламина Ямаля лучшим футболистом мира.

Клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Барселоне » в матче седьмого тура Ла Лиги (1:2). Ямаль вышел на поле на 58-й минуте и сделал голевую передачу на победный мяч.

«Его присутствие на поле всегда представляет угрозу. Ламин каждый день доказывает, что является лучшим игроком в мире.

За ним приятно наблюдать, и он играет решающую роль в матчах», – сказал главный тренер «Сосьедада » Серхио Франсиско .

Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й