Выставка «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе» продолжит работу до января. Владельцы абонементов на матчи клуба смогут посетить ее бесплатно

Футбольная выставка о «Зените» в Санкт-Петербурге будет работать до января.

«Зенит » решил продлить выставку «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе». Экспозиции в «Севкабель Порту» будет открыта до 11 января 2026 года.

Для владельцев абонементов на матчи «Зенита» предусмотрен бесплатный вход в период с 1 октября и до 31 декабря.