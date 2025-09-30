«Факел» ведет переговоры с Василенко. Тренер хочет зарплату 1,5 млн рублей в месяц плюс повышение оклада и бонусы за выход в РПЛ (Иван Карпов)
Олег Василенко может возглавить «Факел».
Воронежский клуб ранее уволил Игоря Шалимова с поста главного тренера. Сообщалось, что его заменит Сергей Ташуев.
Однако генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ведет переговоры с Олегом Василенко, сообщил Иван Карпов.
Как пишет журналист, Асхабадзе предложил кандидатуру Ташуева, однако перед функционером поставлен ультиматум в виде достойных результатов команды к концу года, иначе Асхабадзе может быть уволен. Поэтому менеджер решил обраться к Василенко.
Сообщается, что Василенко хочет получить защищенный двухлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц плюс повышение оклада и бонусы за выход в РПЛ.
На данный момент «Факел» находится на третьей позиции в турнирной таблице PARI Первой лиги.
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости