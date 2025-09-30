«Милан» и «Интер» о покупке «Сан-Сиро»: «Исторический шаг для будущего клубов и Милана. Построим стадион мирового класса, который станет архитектурным символом города»

«Милан» и «Интер» пообещали построить стадион мирового класса вместо «Сан-Сиро».

Ранее городской совет Милана одобрил продажу стадиона и прилегающих территорий за 197 миллионов евро. Клубы планируют снести «Сан-Сиро» и построить новый стадион.

«Милан» и «Интернационале» довольны решение городского совета о продаже стадиона «Сан-Сиро» и прилегающей к нему территории. Это исторический и решающий шаг для будущего клубов и города.

Клубы ждут официального подтверждения от правительства Милана. Мы с уверенностью и ответственностью смотрим в будущее.

Следующие этапы процесса приведут к созданию нового стадиона, соответствующего самым высоким международным стандартам, – сооружения мирового класса, призванного стать новым архитектурным символом Милана и символом страсти футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в совместном заявлении клубов.