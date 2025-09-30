«Пари НН» продолжает доверять Шпилевскому на фоне 15-го места в РПЛ: «Поддерживаем максимально. Понимали, что изменения будут тяжелыми, мы все так и закладывали»

Александр Удальцов заявил о доверии к Алексею Шпилевскому.

Пари НН под руководством специалиста набрал 6 очков в 10 матчах и находится на 15-й позиции в таблице Мир РПЛ.

– Разве есть тренеры, которые любят проигрывать? Все хотят выигрывать и набирать очки.

Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков. Естественно, все хотят выигрывать.

– Кредит доверия Шпилевскому?

– У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми.

Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем, – сказал спортивный директор «Пари НН » Александр Удальцов .