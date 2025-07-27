  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FIFPro о ФИФА: «Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры, меньше автократических монологов и больше диалога. Нынешняя модель ставит под угрозу здоровье игроков»
1

FIFPro о ФИФА: «Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры, меньше автократических монологов и больше диалога. Нынешняя модель ставит под угрозу здоровье игроков»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов недовольна ФИФА.

«На встрече с участием 58 профсоюзов игроков со всего мира FIFPro выразила нарастающую обеспокоенность тем, как ФИФА в настоящее время руководит мировым футболом.

При этом FIFPro вновь подтвердила свою непоколебимую приверженность защите прав игроков мужского женского пола – прав, которые серьезно подрываются коммерческими политиками, навязанными автократической системой управления ФИФА.

Перегруженный календарь матчей, отсутствие адекватных периодов физического и ментального восстановления, экстремальные условия игры, отсутствие содержательного диалога и продолжающееся пренебрежение социальными правами игроков, к сожалению, стали основами бизнес-модели ФИФА. Эта модель ставит под угрозу здоровье игроков и отодвигает на второй план тех, кто находится в центре игры.

Как международный профсоюз, FIFPro твердо убеждена, что не может быть никакого «новой эпохи» для футбола без предварительного устранения структурных неравенств и системных злоупотреблений, укоренившихся в футболе. ФИФА продолжает систематически игнорировать и замалчивать реальные проблемы, с которыми сталкиваются игроки в разных частях мира.

Недопустимо, чтобы организация, претендующая на глобальное лидерство, закрывала глаза на базовые потребности игроков. Ярким примером этой оторванности стал недавний клубный чемпионат мира, который президент Инфантино расхваливал, несмотря на то, что тот проводился в экстремальных для любого человека условиях. Было продемонстрировано тревожное равнодушие к правам человека, даже когда речь идет об элитных спортсменах.

Мы будем продолжать выступать против злоупотреблений и требовать справедливых, достойных и стабильных условий для всех игроков. Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры. Ему нужно меньше автократических монологов и больше подлинного, инклюзивного и прозрачного диалога», – говорится в заявлении FIFPro.

Кого в АПЛ уволят первым?26361 голос
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
FIFPro
logoЗдоровье
logoФИФА
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанни Инфантино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1215 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
217 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1228 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
2131 минуту назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
4841 минуту назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99650 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
33сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
44сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
28сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
9сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
18 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
751 минуту назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото