FIFPro о ФИФА: «Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры, меньше автократических монологов и больше диалога. Нынешняя модель ставит под угрозу здоровье игроков»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов недовольна ФИФА.

«На встрече с участием 58 профсоюзов игроков со всего мира FIFPro выразила нарастающую обеспокоенность тем, как ФИФА в настоящее время руководит мировым футболом.

При этом FIFPro вновь подтвердила свою непоколебимую приверженность защите прав игроков мужского женского пола – прав, которые серьезно подрываются коммерческими политиками, навязанными автократической системой управления ФИФА.

Перегруженный календарь матчей, отсутствие адекватных периодов физического и ментального восстановления, экстремальные условия игры, отсутствие содержательного диалога и продолжающееся пренебрежение социальными правами игроков, к сожалению, стали основами бизнес-модели ФИФА. Эта модель ставит под угрозу здоровье игроков и отодвигает на второй план тех, кто находится в центре игры.

Как международный профсоюз, FIFPro твердо убеждена, что не может быть никакого «новой эпохи» для футбола без предварительного устранения структурных неравенств и системных злоупотреблений, укоренившихся в футболе. ФИФА продолжает систематически игнорировать и замалчивать реальные проблемы, с которыми сталкиваются игроки в разных частях мира.

Недопустимо, чтобы организация, претендующая на глобальное лидерство, закрывала глаза на базовые потребности игроков. Ярким примером этой оторванности стал недавний клубный чемпионат мира, который президент Инфантино расхваливал, несмотря на то, что тот проводился в экстремальных для любого человека условиях. Было продемонстрировано тревожное равнодушие к правам человека, даже когда речь идет об элитных спортсменах.

Мы будем продолжать выступать против злоупотреблений и требовать справедливых, достойных и стабильных условий для всех игроков. Футболу нужно ответственное руководство, а не императоры. Ему нужно меньше автократических монологов и больше подлинного, инклюзивного и прозрачного диалога», – говорится в заявлении FIFPro.