Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»
Юрий Коледин рассказал о своем переходе в «Пари НН».
«Как я попал в «Пари НН»? Меня тут хотели видеть. Выбрал этот клуб, потому что они были заинтересованы во мне.
Я действительно был на просмотре в ЦСКА. Без понятия, почему меня там не захотели видеть, лучше у них спросить. Не расстроился. Все, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака-2», если бы в меня там поверили.
Для меня главное – доверие и вера в меня. В «Спартаке» в меня не поверили, вообще не обидно. Я был в команде около года, а в «Зените» прошел всю академию, был в дубле и основе. Для меня в жизни главнее «Зенит», чем «Спартак». В Петербурге в меня вложили больше», — сказал 20-летний защитник.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости