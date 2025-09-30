Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»

Юрий Коледин рассказал о своем переходе в «Пари НН».

«Как я попал в «Пари НН »? Меня тут хотели видеть. Выбрал этот клуб, потому что они были заинтересованы во мне.

Я действительно был на просмотре в ЦСКА . Без понятия, почему меня там не захотели видеть, лучше у них спросить. Не расстроился. Все, что ни делается, к лучшему. Мне было без разницы, я был готов пойти в ЦСКА после «Спартака-2», если бы в меня там поверили.

Для меня главное – доверие и вера в меня. В «Спартаке » в меня не поверили, вообще не обидно. Я был в команде около года, а в «Зените » прошел всю академию, был в дубле и основе. Для меня в жизни главнее «Зенит», чем «Спартак». В Петербурге в меня вложили больше», — сказал 20-летний защитник.