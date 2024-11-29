«Спартак» возьмет Коледина на 1-й зимний сбор. Защитник России U21 в аренде у «Торпедо» до конца сезона
Юрий Коледин поедет со «Спартаком» на первый январский сбор.
Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Красно-белые вправе вызвать своего 19-летнего правого защитника на две недели зимой – это предусмотрено пунктом в его арендном соглашении с «Торпедо», которое действует до конца сезона.
По данным источника, тренер «Спартака» Деян Станкович сомневается насчет Даниила Денисова и Даниила Хлусевича, поэтому хочет просмотреть Коледина.
В 8 матчах сезона на счету игрока молодежной сборной России 2 гола и 1 ассист за «Торпедо».
Черно-белые не прочь выкупить трансфер Коледина, но если Станкович сделает на него ставку как на игрока основы, то его отзовут из аренды досрочно.
Ранее защитник выступал за «Спартак-2», петербургскую «Звезду» и «Зенит-2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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