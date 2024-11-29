«Спартак» возьмет Коледина на 1-й зимний сбор. Защитник России U21 в аренде у «Торпедо» до конца сезона

Юрий Коледин поедет со «Спартаком» на первый январский сбор.

Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Красно-белые вправе вызвать своего 19-летнего правого защитника на две недели зимой – это предусмотрено пунктом в его арендном соглашении с «Торпедо», которое действует до конца сезона.

По данным источника, тренер «Спартака » Деян Станкович сомневается насчет Даниила Денисова и Даниила Хлусевича , поэтому хочет просмотреть Коледина.

В 8 матчах сезона на счету игрока молодежной сборной России 2 гола и 1 ассист за «Торпедо ».

Черно-белые не прочь выкупить трансфер Коледина, но если Станкович сделает на него ставку как на игрока основы, то его отзовут из аренды досрочно.

Ранее защитник выступал за «Спартак-2», петербургскую «Звезду» и «Зенит-2».