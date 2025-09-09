ЦСКА подпишет вингера «Чайки» Пополитова, а не защитника «Спартака-2» Коледина. Оба игрока прошли просмотр в клубе (Иван Карпов)

ЦСКА подпишет Глеба Пополитова, а не Юрия Коледина.

18-летний вингер и 20-летний правый защитник проходили просмотр в московском клубе. Утверждалось , что ЦСКА подпишет игрока «Спартака-2» Коледина .

Однако, как сообщает Иван Карпов , армейцы сделали выбор в пользу Пополитова.

«Ожидается, что Глеб заключит контракт на 3 года и ни в какую «Чайку» (на правах аренды – Спортс’‘), о чем сообщал Ильев, он назад не поедет», – написал инсайдер.

Пополитов – левоногий крайний нападающий, он может играть на обоих флангах. В этом сезоне Глеб дебютировал в Pari Первой лиге за «Чайку » и в 9 матчах забил 2 гола, вошел в топ-10 лиги по созданным голевым моментам (6), ударам в створ (7) и обводкам (24). Он тоже выступал за «Спартак-2 ».