ЦСКА подпишет вингера «Чайки» Пополитова, а не защитника «Спартака-2» Коледина. Оба игрока прошли просмотр в клубе (Иван Карпов)
ЦСКА подпишет Глеба Пополитова, а не Юрия Коледина.
18-летний вингер и 20-летний правый защитник проходили просмотр в московском клубе. Утверждалось, что ЦСКА подпишет игрока «Спартака-2» Коледина.
Однако, как сообщает Иван Карпов, армейцы сделали выбор в пользу Пополитова.
«Ожидается, что Глеб заключит контракт на 3 года и ни в какую «Чайку» (на правах аренды – Спортс’‘), о чем сообщал Ильев, он назад не поедет», – написал инсайдер.
Пополитов – левоногий крайний нападающий, он может играть на обоих флангах. В этом сезоне Глеб дебютировал в Pari Первой лиге за «Чайку» и в 9 матчах забил 2 гола, вошел в топ-10 лиги по созданным голевым моментам (6), ударам в створ (7) и обводкам (24). Он тоже выступал за «Спартак-2».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
