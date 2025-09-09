ЦСКА подпишет защитника «Спартака»-2 Коледина (Metaratings)

ЦСКА заинтересован в приобретении Юрия Коледина из «Спартака»-2.

Как сообщает Metaratings.ru, армейцы с высокой долей вероятности подпишут контракт с 20-летним правым защитником выступающим за вторую команду красно-белых.

Коледин является воспитанником академии «Зенита». За «Спартак»-2 он играет с февраля 2024 года.

Статистику Коледина можно увидеть здесь .