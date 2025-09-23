  • Спортс
Лапорта о стадионе «Барсы»: «Камп Ноу» готов к матчам, об этом заявили Ла Лига и УЕФА. Ждем разрешение городского совета»

Жоан Лапорта заявил, что стадион «Барсы» «Камп Ноу» готов принимать матчи.

Напомним, что из-за реконструкции «Камп Ноу» в прошлом сезоне «Барселона» проводила домашние матчи на «Олимпик Льюис Компанис», а в этом – на шеститысячном «Эстади Йохан Кройфф».

«Я не хочу давить на городской совет Барселоны, но мяч на их стороне. Чем раньше они дадут нам разрешение, тем быстрее мы сможем вернуться. Напомню, что возвращение на стадион состоит из трех этапов. Первый уже реализован. Об этом говорит не только застройщик, но и все стороны. Осталось только получить разрешение городского совета.

Мы выполнили все требования, и все необходимые сертификаты были предоставлены. Пожарная служба, сертификат Dekra (подтверждает, что пройдена независимая проверка на соответствие установленным стандартам или требованиям безопасности, качества или технического состояния – Спортс’‘) и все остальные. Все необходимые исправления... «Камп Ноу» готов к игре. Об этом заявили Ла Лига и УЕФА.

Первый этап позволит нам играть дома, и разрешенная вместимость арены будет постоянно увеличиваться. Сосьос «Барселоны» (члены клуба – Спортс’‘) заслуживают возвращения на свой стадион. Они обладают огромным терпением и пониманием.

В зависимости от того, что будет сказано на заседании городского совета, мы решим, где играть – на «Эстади Йохан Кройфф» или на «Монжуике» («Олимпик Льюис Компанис» – Спортс’‘), поскольку в среду у нас матч с «ПСЖ», – заявил президент «Барсы» Лапорта в эфире Catalunya Radio.

«Барсу» пустят на «Камп Ноу» уже по ходу ЛЧ – вопреки регламенту. УЕФА считает задержки форс-мажором

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?49262 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoКамп Ноу
Эстади Йохан Кройфф
стадионы
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoОлимпик Льюис Компанис
logoУЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
