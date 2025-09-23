Жоан Лапорта заявил, что стадион «Барсы» «Камп Ноу» готов принимать матчи.

Напомним, что из-за реконструкции «Камп Ноу» в прошлом сезоне «Барселона » проводила домашние матчи на «Олимпик Льюис Компанис », а в этом – на шеститысячном «Эстади Йохан Кройфф ».

«Я не хочу давить на городской совет Барселоны, но мяч на их стороне. Чем раньше они дадут нам разрешение, тем быстрее мы сможем вернуться. Напомню, что возвращение на стадион состоит из трех этапов. Первый уже реализован. Об этом говорит не только застройщик, но и все стороны. Осталось только получить разрешение городского совета.

Мы выполнили все требования, и все необходимые сертификаты были предоставлены. Пожарная служба, сертификат Dekra (подтверждает, что пройдена независимая проверка на соответствие установленным стандартам или требованиям безопасности, качества или технического состояния – Спортс’‘) и все остальные. Все необходимые исправления... «Камп Ноу» готов к игре. Об этом заявили Ла Лига и УЕФА.

Первый этап позволит нам играть дома, и разрешенная вместимость арены будет постоянно увеличиваться. Сосьос «Барселоны» (члены клуба – Спортс’‘) заслуживают возвращения на свой стадион. Они обладают огромным терпением и пониманием.

В зависимости от того, что будет сказано на заседании городского совета, мы решим, где играть – на «Эстади Йохан Кройфф» или на «Монжуике» («Олимпик Льюис Компанис» – Спортс’‘), поскольку в среду у нас матч с «ПСЖ », – заявил президент «Барсы» Лапорта в эфире Catalunya Radio.

