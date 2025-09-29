Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»

Роман Шаронов считает, что сейчас футболистов не учат защищаться.

Геннадий Орлов : «Сейчас Романа [Шаронова] спрошу. Роман, скажите мне, пожалуйста: вы чемпион тогда бердыевской команды, замечательно с [Сесаром] Навасом взаимодействовали. Почему сейчас защитники, российские особенно, отбирая мяч, обязательно нарушают правила? Чуть ли не каждый раз, и, на мой взгляд, не умеют отбирать мяч».

Роман Шаронов : «Хороший вопрос, отличный. Ну я думаю, что это касается вообще всех игроков, не только защитников. На самом деле, должно быть футбольное образование, то есть тренер в академии в первую очередь должен учить, потому что там много деталей по ориентации корпуса, по позиции, как отбирать мяч. Вот этому, к сожалению, не учат, и все сваливается в борьбу – не на правильную дуэль, а на борьбу. Поэтому игроки потом необученные в этих деталях и правильно не отбирают мяч.

Просто, условно, бегут, не знают, когда включить тормоз, как корпус [поставить] – вот эти все детали не знают, и это, к сожалению, большая проблема для меня и в целом для российского футбола. Потому что иногда смотришь и не можешь понять, почему игрок так действует, такое ощущение, что он просто не обучен. Он не понимает эпизод и не имеет эту информацию, которая важна в этом эпизоде. И еще важно над этим работать, потому что мы можем провести общую теорию, но есть индивидуальная, когда ты работаешь с игроком индивидуально», – заявил бывший игрок и тренер «Рубина» в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .