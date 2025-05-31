Пирес считает, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ: «Эта команда 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе. Футбол – это про коллектив»

Робер Пирес считает, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

31 июня команда тренера Луиса Энрике встретится против «Интера» в финале турнира.

«Я думаю, что победит «ПСЖ ». Помните «Галактикос» в мадридском «Реале»? Я играл против них, и они проигрывали. Хотя какие имена… Но не имена решают, решает команда.

Футбол – это про коллектив. Соберите хороший коллектив – и будут победы. Если хотите поднять над головой трофей, нужно всем вместе атаковать, обороняться и сбалансировать все.

Этот «ПСЖ» 100% сильнее, чем клуб с Месси , Неймаром и Мбаппе », – сказал бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес в выездной студии Okko в Мюнхене.