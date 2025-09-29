  • Спортс
  Мел Гибсон посетил матч «Ромы» с «Вероной». Гасперини назвал актера «кумиром своего поколения»: «Он принес удачу, будем часто его приглашать»
Мел Гибсон посетил матч «Ромы» с «Вероной». Гасперини назвал актера «кумиром своего поколения»: «Он принес удачу, будем часто его приглашать»

Мел Гибсон посетил матч «Ромы» с «Вероной» в чемпионате Италии.

Игра пятого тура Серии А проходила в Риме и завершилась победой хозяев (2:0). 69-летний австралийский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер присутствовал на трибунах в шарфе «Ромы».

«Как замечательно! Для людей моего поколения он кумир. Он принес удачу, мы будем часто его приглашать», – сказал главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Гибсон наиболее известен по ролям в франшизах «Безумный Макс» и «Смертельное оружие», а также в фильмах «Храброе сердце», «Патриот», «Чего хотят женщины». Он лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» (1996) за режиссуру исторической драмы «Храброе сердце». В 2017 году был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру военной драмы «По соображениям совести».

Фото: instagram.com/dazn_it/

