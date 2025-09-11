  • Спортс
  • Шансы «Интера» выиграть Серию А – 25,6%, «Ювентуса» – 18,2%, «Наполи» – 17,4%, «Ромы» – 13,3%, «Милана» – 11,3% (CIES)
Шансы «Интера» выиграть Серию А – 25,6%, «Ювентуса» – 18,2%, «Наполи» – 17,4%, «Ромы» – 13,3%, «Милана» – 11,3% (CIES)

«Интер» – фаворит на победу в Серии А сезона-2025/26 по версии CIES.

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Италии Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Шансы команд на чемпионство распределены следующим образом:

1. «Интер» – 25,6%;

2. «Ювентус» – 18,2%;

3. «Наполи» – 17,4%;

4. «Рома» – 13,3%;

5. «Милан» – 11,3%;

6. «Аталанта» – 5,7%;

7. «Лацио» – 2,6%;

8. «Фиорентина» – 2,5%;

9. «Комо» – 1,9%. 

Шансы остальных команд оценены в 1% или ниже. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CIES
