Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 2-го тура.
В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с узбекским «Насафом», «Аль-Ахли» Рияда Мареза – с катарским «Аль-Духайлем».
Во вторник «Аль-Садд» Роберто Фирмино и Клаудиньо примет «Аль-Шараджу», «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на своем поле с «Шабаб Аль-Ахли».
В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проведет домашний матч с корейским «Ульсаном».
Лига чемпионов Азии
2-й тур
29 сентября 13:45, Markaziy Stadion
Не начался
29 сентября 16:00, Стадион Халифа
Не начался
29 сентября 16:00, Yadegar-e-Imam Stadium
Не начался
29 сентября 18:15, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium
Не начался
30 сентября 10:00, Edion Peace Wing Hiroshima
Не начался
30 сентября 10:00, Сеул Стэдиум
Не начался
30 сентября 12:15, Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Не начался
30 сентября 12:15, Chengdu Phoenix Mountain Sports Park
Не начался
30 сентября 16:00, Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
Не начался
30 сентября 18:15, King Abdullah Sports City
Не начался
1 октября 10:00, Кобе Уинг
Не начался
1 октября 12:15, Shanghai Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
