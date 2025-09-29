Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 2-го тура.

В понедельник «Аль-Хилаль » Малкома сыграет в гостях с узбекским «Насафом », «Аль-Ахли» Рияда Мареза – с катарским «Аль-Духайлем ».

Во вторник «Аль-Садд» Роберто Фирмино и Клаудиньо примет «Аль-Шараджу», «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на своем поле с «Шабаб Аль-Ахли».

В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проведет домашний матч с корейским «Ульсаном».

Лига чемпионов Азии

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

