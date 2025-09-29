  • Спортс
  • Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 2-го тура.

В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с узбекским «Насафом», «Аль-Ахли» Рияда Мареза – с катарским «Аль-Духайлем».

Во вторник «Аль-Садд» Роберто Фирмино и Клаудиньо примет «Аль-Шараджу», «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на своем поле с «Шабаб Аль-Ахли».

В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проведет домашний матч с корейским «Ульсаном».

Лига чемпионов Азии

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
результаты
Аль-Шорта
logoНасаф
logoАль-Духайль
logoШанхай Порт
logoТрактор Сази
logoАль-Ахли Джидда
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Хилаль
logoАль-Гарафа
logoАль-Вахда
logoСанфречче Хиросима
