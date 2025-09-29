Два ассиста Карраскаля помогли «Фламенго» победить «Коринтианс», у которого забил экс-форвард «Зенита» Алберто
Хорхе Карраскаль совершил голевые действия в чемпионате Бразилии в 3-й игре кряду.
Вингер «Фламенго» сделал две результативные передачи в матче с «Коринтианс» (2:1).
Ранее экс-футболист «Динамо» и ЦСКА забил в игре с «Васко да Гама» (1:1) и отдал голевой пас во встрече с «Жувентуде» (2:0).
Всего в 7 матчах сезона во всех турнирах за «Фламенго» на счету Карраскаля 1 гол и 3 ассиста.
В составе «Коринтианс» забитым голом сегодня отметился экс-форвард «Зенита» Юри Алберто. Всего в 16 играх текущего чемпионата Бразилии он забил 6 мячей и отдал 1 результативный пас.
