«Локомотив» – единственный клуб без поражений после 10 туров Мир РПЛ
Только один клуб идет без поражений в чемпионате России после 10 туров.
Сегодня впервые в Мир РПЛ проиграла «Балтика». Команда Андрея Талалаева уступила ЦСКА – 0:1.
Теперь без поражений остается только «Локомотив». Железнодорожники набрали 20 очков, одержав 5 побед и 5 раз сыграв вничью, и идут на втором месте. 4 октября они встретятся с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
