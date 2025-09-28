«Локомотив» – единственный клуб без поражений после 10 туров Мир РПЛ

Только один клуб идет без поражений в чемпионате России после 10 туров.

Сегодня впервые в Мир РПЛ проиграла «Балтика ». Команда Андрея Талалаева уступила ЦСКА – 0:1. Теперь без поражений остается только «Локомотив ». Железнодорожники набрали 20 очков, одержав 5 побед и 5 раз сыграв вничью, и идут на втором месте. 4 октября они встретятся с «Динамо».