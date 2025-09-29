Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
Гути раскритиковал поведение Диего Симеоне после победы над «Реалом».
В субботу «Атлетико» одержал победу в дерби в 7-м туре Ла Лиги со счетом 5:2. После матча главный тренер «кольчонерос» Диего Симеоне не сдержал слез.
«Симеоне не должен быть нацелен на «Реал», он должен быть нацелен на победу в каждой игре.
У него есть команда, способная не только обыграть «Реал», но и бороться за Ла Лигу до конца сезона», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире ESPN.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
