Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»

Гути раскритиковал поведение Диего Симеоне после победы над «Реалом».

В субботу «Атлетико » одержал победу в дерби в 7-м туре Ла Лиги со счетом 5:2. После матча главный тренер «кольчонерос» Диего Симеоне не сдержал слез.

«Симеоне не должен быть нацелен на «Реал», он должен быть нацелен на победу в каждой игре.

У него есть команда, способная не только обыграть «Реал», но и бороться за Ла Лигу до конца сезона», – сказал бывший полузащитник «Реала » в эфире ESPN.

