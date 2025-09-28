Чалов забил «Астерасу» с пенальти в чемпионате Греции. У россиянина 8 голов в 51 матче за ПАОК
Федор Чалов забил в чемпионате Греции.
Нападающий ПАОК реализовал пенальти в игре 5-го тура с «Астерасом» (3:3, второй тайм).
Россиянин забил первый мяч в этом сезоне чемпионата Греции.
На счету Чалова 8 голов в 51 матче за клуб.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80971 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
