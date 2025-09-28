Чалов забил «Астерасу» с пенальти в чемпионате Греции. У россиянина 8 голов в 51 матче за ПАОК

Федор Чалов забил в чемпионате Греции.

Нападающий ПАОК реализовал пенальти в игре 5-го тура с «Астерасом » (3:3, второй тайм).

Россиянин забил первый мяч в этом сезоне чемпионата Греции.

На счету Чалова 8 голов в 51 матче за клуб.