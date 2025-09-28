  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чалов забил «Астерасу» с пенальти в чемпионате Греции. У россиянина 8 голов в 51 матче за ПАОК
7

Чалов забил «Астерасу» с пенальти в чемпионате Греции. У россиянина 8 голов в 51 матче за ПАОК

Федор Чалов забил в чемпионате Греции.

Нападающий ПАОК реализовал пенальти в игре 5-го тура с «Астерасом» (3:3, второй тайм). 

Россиянин забил первый мяч в этом сезоне чемпионата Греции. 

На счету Чалова 8 голов в 51 матче за клуб. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
