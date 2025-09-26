Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»

Валерий Непомнящий оценил результативность Федора Чалова за ПАОК.

В 10 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету форварда 2 гола за греческий клуб.

«Это не спад. На этот вопрос я всегда отвечал так: в советское время был такой игрок, как Заваров, который блистал в чемпионате СССР и был ведущим игроком национальной команды. Его одним из первых пригласили в Италию, в «Ювентус», и вдруг Заваров раз – и пропал. Он был выдающимся игроком уровня Карпина. Кто-то хорошо играл в Европе, а у Заварова не получилось. Опять же, попал не в свою команду.

Чалов был хорош в ЦСКА. Правда, не все сезоны провел ровно. Когда в составе есть люди, которые могут создавать моменты для Федора, он будет завершать их очень здорово. Он игрок-наконечник.

Не знаю, какие у него требования в ПАОК. Нельзя так однобоко оценивать игрока. Он хороший футболист. Просто не повезло, на своем уровне не сыграл. Не знаю, насколько Чалов счастлив за рубежом. Это личное дело каждого человека», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».