Галактионов о схеме «Локо»: «Вы же любите говорить «ромб Николича» – назовите теперь это «четырехугольник Галактионова». У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры»

Михаил Галактионов ответил на вопрос о схеме «Локомотива» в игре с «Рубином».

Железнодорожники выиграли матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.

– Почему решили сегодня сыграть этаким «четырехугольником», без второго игрока на фланге?

– Вы же любите говорить «ромб Николича ». Назовите теперь это по‑другому: «четырехугольник Галактионова », если нравится. У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры и люди в телеграм‑каналах. А если еще одного добавить, то будет «пятиугольник Галактионова». Можете и так написать, как угодно.

Почему решили так сыграть? Факторов много. Из‑за количественного отсутствия фланговых игроков, с учетом игры соперника и из‑за наличия у нас ребят средней линии мы решили насытить именно центр поля. Выход из обороны, развитие атаки… Будь у нас более настырными наши фланги, у нас было бы больше остроты в позиционной атаке, – сказал главный тренер «Локомотива ».