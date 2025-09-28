Милан Гайич: «Уверены, что обыграем «Спартак» в дерби. Мы ЦСКА, всегда уверены в своих силах»

Милан Гайич рассказал о намерении ЦСКА нанести «Спартаку» поражение.

«Мы уверены, что обыграем «Спартак » в дерби. Мы ЦСКА, и мы всегда уверены в своих силах.

Дерби – это всегда особенный матч, ждем его с нетерпением», – сказал защитник армейцев.

Матч между московскими клубами пройдет 5 октября.