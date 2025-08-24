  • Спортс
  Саутгейт и тренер «Пэлас» Гласнер – главные фавориты на смену Амориму в «МЮ». Почеттино и Кэррик – в топ-5 у букмекеров
14

Саутгейт и тренер «Пэлас» Гласнер – главные фавориты на смену Амориму в «МЮ». Почеттино и Кэррик – в топ-5 у букмекеров

Гарет Саутгейт и Оливер Гласнер – фавориты на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

На назначение экс-тренера сборной Англии и тренера «Кристал Пэлас» вместо Рубена Аморима дают коэффициент 5.00.

Также в топ-5 фаворитов входят Маурисио Почеттино (9.00), Майкл Кэррик (9.00), и Киран Маккенна (11.00).

Опубликовала: Венера Кравченко
