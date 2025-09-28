Ямаль включен в заявку «Барсы» на игру с «Сосьедадом». Вингер восстановился после травмы паха
Ламин Ямаль восстановился после травмы в области паха.
Вингера «Барсы» включили в заявку на матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Из-за травмы Ямаль пропустил матчи с «Хетафе», «Валенсией» и «Реал Овьедо» в чемпионате, а также встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
