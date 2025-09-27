73 из 100 журналистов поставили Дембеле на 1-е место в голосовании на «Золотой мяч». Ямаль получил 11 первых мест, Витинья – 6, Рафинья и Педри – ни одного
73 журналиста поставили Усмана Дембеле на первое место на «Золотом мяче».
Вингер «ПСЖ» стал обладателем приза лучшему футболисту по итогам прошлого сезона.
Француз набрал 1380 баллов и опередил Ламина Ямаля из «Барселоны» (1059), а также партнера по «ПСЖ» Витинью (703).
Усмана Дембеле на первую позицию определили 73 из 100 журналистов.
11 первых мест получил Ямаль, 6 – Витинья. Игроки «Барселоны» Рафинья и Педри не стали первыми ни у одного респондента.
Кто победит в мадридском дерби?3895 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости