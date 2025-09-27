73 из 100 журналистов поставили Дембеле на 1-е место в голосовании на «Золотой мяч». Ямаль получил 11 первых мест, Витинья – 6, Рафинья и Педри – ни одного

73 журналиста поставили Усмана Дембеле на первое место на «Золотом мяче».

Вингер «ПСЖ » стал обладателем приза лучшему футболисту по итогам прошлого сезона.

Француз набрал 1380 баллов и опередил Ламина Ямаля из «Барселоны» (1059), а также партнера по «ПСЖ» Витинью (703).

Усмана Дембеле на первую позицию определили 73 из 100 журналистов.

11 первых мест получил Ямаль, 6 – Витинья . Игроки «Барселоны» Рафинья и Педри не стали первыми ни у одного респондента.