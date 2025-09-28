Поттер об увольнении из «Вест Хэма»: «Я невероятно разочарован, но признаю, что результаты были недостаточно хорошими. Желаю клубу только удачи в будущем»

Грэм Поттер выразил разочарование увольнением из «Вест Хэма».

В шести матчах сезона команда 50-летнего тренера потерпела пять поражений, в том числе вылетев из Кубка лиги от «Вулверхэмптона».

«Я невероятно разочарован тем, что покидаю «Вест Хэм », особенно тем, что не смог достичь того, чего мы хотели достичь в начале нашего пути в Восточном Лондоне. Однако я полностью признаю, что до сих пор результаты были недостаточно хорошими.

Прежде всего, благодарю совет директоров за предоставленную мне возможность управлять командой в течение последних восьми месяцев. Для меня было честью и привилегией руководить таким историческим клубом, который так ценит футбольные традиции и страсть к игре.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, которые приняли меня так тепло, игроков и их неизменную работу в течение моего пребывания в клубе, а также болельщиков, которые оказали мне огромную поддержку на этом порой непростом пути.

Я желаю клубу только удачи в будущем. Спасибо и до свидания», – говорится в заявлении Поттера , переданном через Ассоциацию тренеров АПЛ .

