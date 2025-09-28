Жозе Моуринью: «Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не по текущим реалиям. Но это их проблема, а не моя»
Жозе Моуринью порассуждал об оценке его тренерских достижений.
«Единственный клуб, который я покинул с ощущением, что «здесь не творилась история», был недавно «Фенербахче», но это реальность, которая немного не соответствует тому, к чему мы привыкли. Не так давно люди говорили, что в последние годы моей карьеры я не выиграл столько титулов, сколько раньше.
Хорошо, это правда, но сколько тренеров в Европе дважды выходили в финал Лиги чемпионов за последние пять лет? Немногие, наверное, два или три. За последние пять лет я дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не исходя из текущих реалий. Но это их проблема, а не моя», – заявил главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
