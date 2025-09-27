Жозе Моуринью: «Может быть, я немного провокатор, но я никогда не чувствовал себя гением или дьяволом»

Жозе Моуринью заявил, что никогда не чувствовал себя гением.

«Тренер рождается и умирает с одной и той же ДНК, у него нет выбора. Но как личность он может меняться. Возможно, в начале я больше думал о себе, и я изменился таким образом, что, не знаю, стал чувствовать себя более альтруистичным.

Я чувствую, что занимаюсь футболом больше для того, чтобы помогать своим игрокам, чем для того, чтобы думать о том, что случится со мной через год, два или три. Это естественное изменение, которое не портит меня как тренера, но раскрывает меня с другой стороны как личность.

Я чувствую себя сильнее, я чувствую, что стал гораздо лучше как тренер, чем раньше. Тренер становится лучше с накопленным опытом. В моей карьере были матчи, когда я чувствовал, что выиграю. Потому что иногда у тебя появляются правильные идеи, решения, стратегии – иногда это происходит до игры, а иногда и во время нее.

Но я никогда не чувствовал себя гением. Может быть, я немного провокатор, но я никогда не чувствовал себя гением или дьяволом», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.