  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Жозе Моуринью: «Может быть, я немного провокатор, но я никогда не чувствовал себя гением или дьяволом»
Жозе Моуринью заявил, что никогда не чувствовал себя гением.

«Тренер рождается и умирает с одной и той же ДНК, у него нет выбора. Но как личность он может меняться. Возможно, в начале я больше думал о себе, и я изменился таким образом, что, не знаю, стал чувствовать себя более альтруистичным.

Я чувствую, что занимаюсь футболом больше для того, чтобы помогать своим игрокам, чем для того, чтобы думать о том, что случится со мной через год, два или три. Это естественное изменение, которое не портит меня как тренера, но раскрывает меня с другой стороны как личность.

Я чувствую себя сильнее, я чувствую, что стал гораздо лучше как тренер, чем раньше. Тренер становится лучше с накопленным опытом. В моей карьере были матчи, когда я чувствовал, что выиграю. Потому что иногда у тебя появляются правильные идеи, решения, стратегии – иногда это происходит до игры, а иногда и во время нее.

Но я никогда не чувствовал себя гением. Может быть, я немного провокатор, но я никогда не чувствовал себя гением или дьяволом», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью УЕФА.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?74473 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
