Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки «Оренбурга»
Владимир Слишкович оценил поражение «Оренбурга» от «Зенита» (2:5) в 10-м туре РПЛ.
— Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — это наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.
— Наверное, все же можно найти что‑то хорошее?
— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьезные проблемы, — сказал тренер «Оренбурга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
