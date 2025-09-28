Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235

Эрлинг Холанд стал самым результативным норвежцем в истории АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в игре с «Бернли » (5:1) в 6-м туре чемпионата Англии.

Теперь на счету форварда сборной Норвегии 93 мяча в 103 матчах в Премьер-лиге. Он обошел Оле-Гуннара Сульшера , забившего 91 раз в 235 играх в АПЛ .

