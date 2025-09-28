Экс-вратарь Польши Томашевски о «Золотом мяче»: «Левандовски должен был быть в топ-10. Но это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество»

Ян Томашевски прокомментировал невручение «Золотого мяча» Роберту Левандовскому.

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши занял 17-е место в голосовании France Football. Лучшим футболистом сезона был признан Усман Дембеле из «ПСЖ».

«Что ж, Роберт в десятый раз попал в список 30 номинантов, и это самое главное. Журналисты решают, какое место он займет в итоге. Я думаю, он должен быть в первой десятке. Но там такие игроки, что это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество.

Конечно, победителем стал футболист, о котором есть разные мнения, но он выиграл Лигу чемпионов с командой, и было бы глупо, если бы кто-то еще выиграл это голосование», – сказал бывший вратарь сборной Польши в интервью Super Express.