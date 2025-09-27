Усман Дембеле: «В «Барсе» я часто травмировался, сейчас же я знаю свое тело, стал профессиональнее. Я ни о чем не жалею»

Усман Дембеле вспомнил период в «Барселоне».

– В «Барселоне» я получил множество травм. И чем дальше, тем больше я травмировался... В сезоне-2019/20 я сыграл всего пять матчей в Ла Лиге. Но нет, сомнений у меня не возникало. Я был уверен, что вернусь на поле и все будет хорошо. Это часть жизни, не все может складываться идеально, мы же не в мире плюшевых мишек. Было нелегко, но я многому научился.

В 28 лет я знаю свое тело, знаю себя как пять пальцев. Страдания были в основном физическими, связанными с травмами. Я ни секунды не сомневался в своем футболе. Всегда любил его, у меня был талант, поэтому я не сомневался. Мое тело не позволяла мне показывать свой футбол.

– Сейчас позволяет?

– Да. Со временем я повзрослел, стал гораздо более профессиональным. Я прислушивался к советам окружающих. Сегодня все идет как по маслу.

– Вы сожалеете, что не поняли это раньше?

– Нет, я ни о чем не жалею. Так уж сложилось. Я ни о чем не жалею, с начала своей карьеры и до сегодняшнего дня. Я многому научился, и это мне помогло. Когда у тебя проблемы со здоровьем, нелегко вернуться на высокий уровень.

Но как только тело начинает тебя слушаться, а ты начинаешь слушать тело, ты регулярно играешь и можешь показать талант. «Золотой мяч» присуждается за один сезон, а не за десять, – сказал обладатель «Золотого мяча».

