  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Усман Дембеле: «В «Барсе» я часто травмировался, сейчас же я знаю свое тело, стал профессиональнее. Я ни о чем не жалею»
8

Усман Дембеле: «В «Барсе» я часто травмировался, сейчас же я знаю свое тело, стал профессиональнее. Я ни о чем не жалею»

Усман Дембеле вспомнил период в «Барселоне».

– В «Барселоне» я получил множество травм. И чем дальше, тем больше я травмировался... В сезоне-2019/20 я сыграл всего пять матчей в Ла Лиге. Но нет, сомнений у меня не возникало. Я был уверен, что вернусь на поле и все будет хорошо. Это часть жизни, не все может складываться идеально, мы же не в мире плюшевых мишек. Было нелегко, но я многому научился.

В 28 лет я знаю свое тело, знаю себя как пять пальцев. Страдания были в основном физическими, связанными с травмами. Я ни секунды не сомневался в своем футболе. Всегда любил его, у меня был талант, поэтому я не сомневался. Мое тело не позволяла мне показывать свой футбол.

– Сейчас позволяет?

– Да. Со временем я повзрослел, стал гораздо более профессиональным. Я прислушивался к советам окружающих. Сегодня все идет как по маслу.

– Вы сожалеете, что не поняли это раньше?

– Нет, я ни о чем не жалею. Так уж сложилось. Я ни о чем не жалею, с начала своей карьеры и до сегодняшнего дня. Я многому научился, и это мне помогло. Когда у тебя проблемы со здоровьем, нелегко вернуться на высокий уровень.

Но как только тело начинает тебя слушаться, а ты начинаешь слушать тело, ты регулярно играешь и можешь показать талант. «Золотой мяч» присуждается за один сезон, а не за десять, – сказал обладатель «Золотого мяча».

Дембеле прожигал жизнь в «Барсе»: уплетал фастфуд, бесконечно опаздывал и ночами рубился в видеоигры

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71513 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: L’Equipe
logoУсман Дембеле
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoБарселона
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле о «Золотом мяче»: «Не скажу, что это было неожиданно. Ты входишь в пятерку лучших, когда выигрываешь почти все трофеи, ЛЧ, имеешь хорошую статистику»
10сегодня, 10:45
Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире» – громкое выражение, оно ничего не значит. Сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Но уже в следующем ты лучший»
10сегодня, 09:10
Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е
43сегодня, 08:55
Главные новости
«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд
196 минут назад
Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток
2017 минут назад
«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53
6018 минут назад
«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»
4519 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» играет с «Рубином», «Ахмат» разгромил «Акрон»
30020 минут назадLive
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
21 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
38923 минуты назад
«МЮ» проиграл «Брентфорду» – 1:3. Бруну не реализовал пенальти, Игор Тиаго сделал дубль, Шешко забил
25123 минуты назад
Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»
4036 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
951 минуту назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»
310 минут назад
«Локомотив» – «Рубин». Батраков и Даку играют. Онлайн-трансляция
819 минут назадLive
«Санкт-Паули» – «Байер». Шик и Гримальдо в старте. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Адейеми и Байер играют. Онлайн-трансляция
120 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» против «Майнца»
1221 минуту назадLive
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
2736 минут назад
«Манчестер Сити» – «Бернли». Холанд и Фоден в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
736 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Исак, Виртц и Салах в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1037 минут назад
«Челси» – «Брайтон». Жоао Педро и Митома играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1038 минут назад
«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!
51 минуту назадРеклама