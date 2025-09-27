  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алип про «Кайрат» – «Реал»: «В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, а заявок 200 тысяч»
1

Алип про «Кайрат» – «Реал»: «В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, а заявок 200 тысяч»

Нуралы Алип поделился ожиданиями от игры «Кайрата» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Сегодня «Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет.

А так, хотелось бы боевую ничью. В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тысяч», – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75186 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoКайрат
logoРеал Мадрид
ТАСС
стадион Орталык Алматы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНуралы Алип
logoSports – Казахстан
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Кайрата» Уразбахтин о «Реале»: «Идеи Алонсо еще не реализованы на 100%. Требования другие по сравнению с Анчелотти. Невероятно то, чего добился Хаби в «Байере»
625 сентября, 04:20
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
12120 сентября, 21:53
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
12029 августа, 21:36
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи встречается с «Гэлакси»
1630 минут назад
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
7сегодня, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
9сегодня, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
15сегодня, 21:52
«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
16сегодня, 21:38
Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед голом со штрафного Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»
25сегодня, 21:25Фото
Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»
22сегодня, 21:18
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»
21сегодня, 21:08
«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе
13сегодня, 21:06Фото
Чемпионат Франции. «ПСЖ» без Сафонова победил «Осер», «Монако» без Головина уступил «Лорьяну»
28сегодня, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду
6сегодня, 22:03
Галактионов о схеме «Локо»: «Вы же любите говорить «ромб Николича» – назовите теперь это «четырехугольник Галактионова». У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры»
5сегодня, 21:50
Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»
3сегодня, 21:48
Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»
2сегодня, 21:34
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
4сегодня, 21:34
«Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ
13сегодня, 21:26
Экс-вратарь Польши Томашевски о «Золотом мяче»: «Левандовски должен был быть в топ-10. Но это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество»
1сегодня, 21:12
«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»
5сегодня, 21:03
«ПСЖ» обыграл «Осер» – 2:0. Забили защитники Забарный и Бералдо, Витинья сделал ассист и получил травму
7сегодня, 21:02
«Интер» выиграл 3 матча подряд – впервые при Киву
5сегодня, 20:43