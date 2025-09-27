Алип про «Кайрат» – «Реал»: «В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, а заявок 200 тысяч»
Нуралы Алип поделился ожиданиями от игры «Кайрата» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Сегодня «Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет.
А так, хотелось бы боевую ничью. В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тысяч вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тысяч», – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
