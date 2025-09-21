Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
Мультимиллионер из Казахстана Турсенгали Алагузов пообещал «Кайрату» подарки.
«Дорогие казахстанцы, сегодня, в день города Алматы, я, как и все патриоты… Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реал Мадрид». Поэтому я, как патриот республики и в канун своего дня рождения, обещаю: в случае выигрыша «Кайрата» всем игравшим игрокам – по автомобилю.
Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!» – сказал владелец производителя безалкогольных напитков «Galanz bottlers», занимающий 61-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана (состояние оценивается в 130 млн долларов).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Баян Алагузовой в Threads
