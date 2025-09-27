Сергей Семак: «Судьи сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, какую руку или какой наступ судить и за что давать карточки. Вопросов очень много, конечно»

Сергей Семак выявил ошибки в работе судьи на игре «Зенит» – «Оренбург» (5:2).

Матч 10-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Инала Танашева.

– Вы в первом тайме очень эмоционально отреагировали на желтую карточку Луиса Энрике. Показалось, что нарушение не тянуло на желтую?

– Не то что не тянуло, но есть определенный градус борьбы, который судья дает. И те моменты, те же срывы атаки… Достаточно было фолов и в одну, и в другую сторону. Но в данном моменте, который абсолютно не предвещал ничего, на мой взгляд, не нужна была карточка по тому градусу, который задал судья. Не говоря уже о карточке Барриосу , которой и в помине не было. Не говоря уже и о штрафном, которого не было, когда нам гол с него забили.

И первый момент – офсайд, когда пришел угловой на наши ворота. С аутом, который я видел, его тоже не было – мяч никуда не ушел.

Поэтому моментов было достаточно, на которые стоит обратить внимание, но что делать… Я думаю, судьи и сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, мы видим в каждом туре. И для них непонятно, как судить, какую руку или какой наступ, и за что давать карточки, а за что не давать. В целом, конечно, вопросов очень много, – сказал главный тренер «Зенита ».