Киоун считает, что Аморима пора увольнять: «Из-за упрямой приверженности одной манере игры «МЮ» выглядит заурядно. Команда в беде. Мбемо, наверное, думает: «Черт, на что я подписался?»
Мартин Киоун считает, что Рубена Аморима пора увольнять.
«Манчестер Юнайтед» сегодня проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3.
«Казалось очевидным, что Поттер потеряет работу [в «Вест Хэме»], так почему с Аморимом не происходит то же самое?
Неужто это потому, что он уже девятый тренер за 12 лет после ухода сэра Алекса Фергюсона? Из-за этой упрямой приверженности одной манере игры команда выглядит просто заурядно.
Мбемо, играя против своей бывшей команды, наверное, думает: «Черт возьми, на что я подписался?» Команда, против которой он играет, его старая команда, была куда лучше «МЮ» сегодня. «Манчестер Юнайтед» в большой беде, нужно принимать решения», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире BBC.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
