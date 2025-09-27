Киоун считает, что Аморима пора увольнять: «Из-за упрямой приверженности одной манере игры «МЮ» выглядит заурядно. Команда в беде. Мбемо, наверное, думает: «Черт, на что я подписался?»

Мартин Киоун считает, что Рубена Аморима пора увольнять.

«Манчестер Юнайтед» сегодня проиграл «Брентфорду » со счетом 1:3.

«Казалось очевидным, что Поттер потеряет работу [в «Вест Хэме »], так почему с Аморимом не происходит то же самое?

Неужто это потому, что он уже девятый тренер за 12 лет после ухода сэра Алекса Фергюсона? Из-за этой упрямой приверженности одной манере игры команда выглядит просто заурядно.

Мбемо , играя против своей бывшей команды, наверное, думает: «Черт возьми, на что я подписался?» Команда, против которой он играет, его старая команда, была куда лучше «МЮ» сегодня. «Манчестер Юнайтед» в большой беде, нужно принимать решения», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире BBC.