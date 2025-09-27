Аморим о возможном увольнении из «МЮ»: «Я не беспокоюсь. Буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь»
Рубен Аморим заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3 в 6-м туре АПЛ.
«Я никогда не беспокоюсь о [возможной потере] работы – я не такой человек.
Это не мое решение. Я буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
