  • Аморим о возможном увольнении из «МЮ»: «Я не беспокоюсь. Буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь»
Аморим о возможном увольнении из «МЮ»: «Я не беспокоюсь. Буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь»

Рубен Аморим заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста проиграл «Брентфорду» со счетом 1:3 в 6-м туре АПЛ.

«Я никогда не беспокоюсь о [возможной потере] работы – я не такой человек.

Это не мое решение. Я буду делать все, что в моих силах, каждую минуту, пока я здесь», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
