«Ростов» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 ничьих и победа. Сегодня – 0:0 с «Краснодаром»
«Ростов» продлил серию без поражений в Мир РПЛ.
Команда под руководством Джонатана Альбы сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0) в 10-м туре.
В чемпионате «Ростов» не проигрывает уже 5 игр подряд. До этого были ничьи с «Локомотивом» (3:3), «Ахматом» (1:1) и «Балтикой» (0:0) и победа над ЦСКА (1:0).
Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице с 10 очками.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73708 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости