«Ростов» не проигрывает 5 матчей подряд в РПЛ – 4 ничьих и победа. Сегодня – 0:0 с «Краснодаром»

«Ростов» продлил серию без поражений в Мир РПЛ.

Команда под руководством Джонатана Альбы сыграла вничью с «Краснодаром » (0:0) в 10-м туре.

В чемпионате «Ростов » не проигрывает уже 5 игр подряд. До этого были ничьи с «Локомотивом» (3:3), «Ахматом» (1:1) и «Балтикой» (0:0) и победа над ЦСКА (1:0).

Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице с 10 очками.