Глушенков сделал покер в игре с «Оренбургом». У хавбека «Зенита» 11 (8+3) очков в 11 матчах сезона
Максим Глушенков забил 5-й, 6-й, 7-й и 8-й голы в сезоне.
Полузащитник «Зенита» сделал покер в игре против «Оренбурга» в 10-м туре Мир РПЛ (5:2).
Теперь на счету 26-летнего футболиста сборной России 8 забитых мячей и 3 результативных паса в 11 матчах этого сезона.
