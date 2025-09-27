  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Виртца нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ. Хавбека купили за 136 млн евро летом
56

У Виртца нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ. Хавбека купили за 136 млн евро летом

У Флориана Виртца нет голов и ассистов в 6 матчах АПЛ.

Сегодня немецкий полузащитник вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ (1:2). Он провел на поле 74 минуты и не отличился результативными действиями. 

Виртц перешел в «Ливерпуль» из «Байера» этим летом за 136 миллионов евро. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

У Виртца – 0+0 в АПЛ. Почему так?

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72899 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
logoФлориан Виртц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Симеоне о 5:2: «Атлетико» с самого начала знал, как доставить «Реалу» неприятности. Альварес очень хорош и предан клубу – надеюсь, он пробудет здесь еще много лет»
1 минуту назад
Алонсо про 2:5 с «Атлетико»: «Плохой матч «Реала», заслуженное поражение, причиняющее боль. Мы в фазе строительства и должны сделать выводы из того, что произошло»
4 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». 1:0 – Глушенков забил с паса Кассьерры. Онлайн-трансляция
165 минут назадLive
Слот об 1:2 от «Кристал Пэлас»: «Очень сложный 1-й тайм, нам повезло, что счет был всего 0:1. «Ливерпуль» извлекает уроки из всех матчей и может извлечь еще больше из такой игры»
1012 минут назад
«Реал» с 2022-го не обыгрывает «Атлетико» в Ла Лиге – 2 поражения, 4 ничьих
1714 минут назад
Мастантуоно пнул мяч в сторону скамейки «Атлетико», спровоцировав конфликт в концовке дерби. Хавбек «Реала» получил желтую
4018 минут назадФото
«Атлетико» забил 5 голов «Реалу» в официальном матче впервые с 1950 года
4227 минут назад
5:2 – крупнейшая победа «Атлетико» над «Реалом» с 2015 года
4529 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» обыграл «Рубин», «Ахмат» разгромил «Акрон»
61132 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Майнц», «Байер» обыграл «Санкт-Паули», «Менхенгладбах» принимает «Айнтрахт»
1733 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина уступил «Лорьяну», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Осером»
63 минуты назадLive
Родри не играл с «Бернли» из-за боли в колене. Под вопросом участие хавбека «Сити» в матче с «Монако»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Аталанта». 0:1 – Сулемана забил в добавленное к первому тайму время. Онлайн-трансляция
1917 минут назадLive
Гризманн забил в Ла Лиге впервые с февраля – «Реалу» в дерби
935 минут назад
В пользу «Атлетико» назначены три последних пенальти в мадидском дерби. «Реал» не бьет с точки 6 лет
2438 минут назад
Бензема разозлился и отказался подписывать фотографию себя спящего после матча в Саудовской Аравии
742 минуты назадВидео
Серлот мог получить вторую желтую за празднование гола «Реалу» с фанатами. Экс-судья Бурруль считает, что арбитр соблюдал баланс: «Ситуация не предполагает второй карточки»
1451 минуту назад
Галактионов об 1:0 с «Рубином»: «Важно было переломить ничейную тенденцию, ребята очень довольны. «Локо» не хватало остроты впереди»
353 минуты назад
У Кьезы 2+2 в 6 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену
5сегодня, 16:02
«Ростов» – «Краснодар». Роналдо и Кордоба играют. Онлайн-трансляция
14сегодня, 16:00Live