У Виртца нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ. Хавбека купили за 136 млн евро летом

У Флориана Виртца нет голов и ассистов в 6 матчах АПЛ.

Сегодня немецкий полузащитник вышел в стартовом составе «Ливерпуля » на матч с «Кристал Пэлас » в 6-м туре АПЛ (1:2). Он провел на поле 74 минуты и не отличился результативными действиями.

Виртц перешел в «Ливерпуль» из «Байера» этим летом за 136 миллионов евро. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь .

У Виртца – 0+0 в АПЛ. Почему так?