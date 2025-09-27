У Виртца нет результативных действий в 6 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ. Хавбека купили за 136 млн евро летом
У Флориана Виртца нет голов и ассистов в 6 матчах АПЛ.
Сегодня немецкий полузащитник вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ (1:2). Он провел на поле 74 минуты и не отличился результативными действиями.
Виртц перешел в «Ливерпуль» из «Байера» этим летом за 136 миллионов евро. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72899 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости