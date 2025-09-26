«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту
Федерико Кьеза включен в заявку «Ливернуля» на Лигу чемпионов.
27-летний итальянский вингер изначально не был включен в заявку «красных» на ЛЧ.
Сегодня УЕФА утвердил заявку «Ливерпуля» на включение Федерико Кьезы, воспользовавшись новым регламентом, который позволяет замену при долгосрочной травме игрока.
Итальянец занял место Джованни Леони, который получил разрыв крестообразной связки в матче против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1). Леони пропустит несколько месяцев.
Сообщается, что Кьеза сможет сыграть уже в следующем матче против «Галатасарая» 30 сентября.
Кто победит в мадридском дерби?1495 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ливерпуля»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости