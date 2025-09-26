«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту

Федерико Кьеза включен в заявку «Ливернуля» на Лигу чемпионов.

27-летний итальянский вингер изначально не был включен в заявку «красных» на ЛЧ.

Сегодня УЕФА утвердил заявку «Ливерпуля » на включение Федерико Кьезы , воспользовавшись новым регламентом, который позволяет замену при долгосрочной травме игрока.

Итальянец занял место Джованни Леони , который получил разрыв крестообразной связки в матче против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1). Леони пропустит несколько месяцев.

Сообщается, что Кьеза сможет сыграть уже в следующем матче против «Галатасарая» 30 сентября.