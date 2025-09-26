  • Спортс
«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту

Федерико Кьеза включен в заявку «Ливернуля» на Лигу чемпионов.

27-летний итальянский вингер изначально не был включен в заявку «красных» на ЛЧ.

Сегодня УЕФА утвердил заявку «Ливерпуля» на включение Федерико Кьезы, воспользовавшись новым регламентом, который позволяет замену при долгосрочной травме игрока.

Итальянец занял место Джованни Леони, который получил разрыв крестообразной связки в матче против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1). Леони пропустит несколько месяцев.

Сообщается, что Кьеза сможет сыграть уже в следующем матче против «Галатасарая» 30 сентября.

