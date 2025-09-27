Фанаты «Атлетико» снова осквернили табличку Куртуа возле «Метрополитано» перед дерби с «Реалом»
Табличку Тибо Куртуа у стадиона «Атлетико» снова испортили.
Матрасники принимают «Реал» в 7-м туре Ла Лиги (2:2, перерыв).
Перед матчем возле «Метрополитано» фанаты хозяев закидали мусором именную табличку вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, ранее выступавшего за «Атлетико».
Фото: x.com/diarioas
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
