Табличку Куртуа облили и забросали мусором перед дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ

Табличку Тибо Куртуа возле стадиона «Атлетико» закидали мусором.

Сегодня «матрасники» примут «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед матчем именную табличку экс-вратаря «Атлетико», ныне выступающего за «Реал», облили и забросали пивными банками.

Куртуа выступал за «Атлетико » с 2011 по 2014 годы на правах аренды, после чего вернулся в «Челси», где отыграл 4 года. В 2018 году бельгиец присоединился к «Реалу ».

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