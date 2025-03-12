Табличку Куртуа облили и забросали мусором перед дерби «Атлетико» и «Реала» в ЛЧ
Табличку Тибо Куртуа возле стадиона «Атлетико» закидали мусором.
Сегодня «матрасники» примут «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед матчем именную табличку экс-вратаря «Атлетико», ныне выступающего за «Реал», облили и забросали пивными банками.
Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 годы на правах аренды, после чего вернулся в «Челси», где отыграл 4 года. В 2018 году бельгиец присоединился к «Реалу».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Густаво Хофмана
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