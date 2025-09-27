У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона Ла Лиги. Форвард «Реала» – лучший бомбардир турнира

Килиан Мбаппе забил 8 голов в 7 матчах сезона Ла Лиги.

Форвард «Реала » на 25-й минуте сравнял счет в матче с «Атлетико ».

Мбаппе , забив 8 голов, лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги . У ближайших преследователей по 4 мяча.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.