У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона Ла Лиги. Форвард «Реала» – лучший бомбардир турнира
Килиан Мбаппе забил 8 голов в 7 матчах сезона Ла Лиги.
Форвард «Реала» на 25-й минуте сравнял счет в матче с «Атлетико».
Мбаппе, забив 8 голов, лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. У ближайших преследователей по 4 мяча.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
