Синама-Понголь о борще: «Нигде в мире не встречал ничего подобного! Только в России»

Экс-форвард «Ростова» Флоран Синама-Понголь назвал борщ уникальным блюдом.

— У вас получилась богатая карьера, вы много где успели поиграть. Можете назвать что-то, что вы видели только в России?

— Борщ! Нигде в мире не встречал ничего подобного! Только здесь, в России, встречал эту штуку, — сказал Синама-Понголь , также выступавший за «Ливерпуль», «Атлетико», «Сент-Этьен», «Спортинг», «Чикаго Файр» и таиландский «Чайнат Хорнбилл».