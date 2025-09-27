Синама-Понголь о борще: «Нигде в мире не встречал ничего подобного! Только в России»
Экс-форвард «Ростова» Флоран Синама-Понголь назвал борщ уникальным блюдом.
— У вас получилась богатая карьера, вы много где успели поиграть. Можете назвать что-то, что вы видели только в России?
— Борщ! Нигде в мире не встречал ничего подобного! Только здесь, в России, встречал эту штуку, — сказал Синама-Понголь, также выступавший за «Ливерпуль», «Атлетико», «Сент-Этьен», «Спортинг», «Чикаго Файр» и таиландский «Чайнат Хорнбилл».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
