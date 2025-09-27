Синама-Понголь назвал Аршавина лучшим российским футболистом в истории: «Отлично играл за «Арсенал» в АПЛ»

Флоран Синама-Понголь назвал Андрея Аршавина лучшим российским игроком в истории.

— Кто для вас лучший российский футболист за все время?

— Для меня Аршавин . У него получилась отличная карьера. Андрей отлично играл за «Арсенал » в АПЛ .

Но я вообще считаю, что в России было и есть очень много сильных футболистов, — сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Ростова».