Бентли о завершении карьеры в 29 лет: «Это разбило мне сердце, сломало меня. Помню, рыдал в раздевалке. Потом не смотрел футбол 5 лет»

Дэвид Бентли заявил, что ему тяжело было смириться с ранним окончанием карьеры.

Воспитанник академии «Арсенала», бывший хавбек «Тоттенхэма», «Блэкберна», «Ростова» и других клубов перестал играть в футбол на профессиональном уровне в сезоне-2012/13 в возрасте 29 лет. За карьеру он провел 184 матча в АПЛ

Позже он занялся управлением в группе компаний Sala, в которую входят бары и рестораны в Испании и Гибралтаре. Кроме того, вместе с Рахимом Стерлингом и Алексом Окслейд-Чемберленом Бентли открыл ресторан в Лондоне.

«Я сыграл последний матч в 28 лет и в 29 завершил карьеру. Говорили, что я разлюбил футбол. Но это неправда. В тот момент у меня было разбито сердце. Это буквально вырвало из меня душу.

С трех лет я мечтал быть футболистом – помню, как каждый день гонял маленький желтый мяч. Моим первым воспоминанием стало то, как я смотрел на Газзу (Пола Гаскойна – Спортс’‘) на чемпионате мира, когда мне было всего шесть. Все, чего я хотел, – это играть в футбол. Всю жизнь я посвятил этой игре», – сказал Дэвид Бентли.

Переломным моментом стала серьезная травма колена в аренде в «Вест Хэме» в 2011 году. Последний раз на профессиональном уровне Бентли вышел на поле за «Блэкберн» – в матче с «Кардиффом» (0:3) в 2013-м.

«Я помню тот матч и как после него рыдал в раздевалке. Вышел, сел в машину к отцу и сказал: «Это был мой последний матч». Это было ужасно тяжело – я чувствовал, что игра покинула меня, а я покинул ее – и умом, и сердцем.

Я часто скрывал это за маской: мол, все в порядке, я живу в Марбелье, у меня бизнес, мне хорошо. Но внутри меня все это сидело годами. Как мужчина я не хотел признаться, что был сломлен этим», – рассказал Дэвид Бентли.

Бентли признался, что после ухода не мог смотреть футбол на протяжении 5 лет. 

«Я не смотрел футбол 5 лет. Я просто выключил его из своей жизни. Уехал в Испанию, занялся делами, чтобы отвлечься. Всем говорил: «Мне неинтересно», но на самом деле было все еще больно», – сказал Дэвид Бентли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: talkSPORT
